國際財經

中美貿易關係繼續改善，但投資者憂慮新型肺炎疫情未見減退，將進一步損害全球經濟，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7491點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報13539點，跌35點或0.26%；法國CAC 40指數報6037點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報24425點，跌65點或0.27%。

道指期貨暫報29288點，跌40點。

新型冠狀病毒疫情持續擴散。中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3143宗，為連續第二日新增個案減少。累計宗數增加至3.12萬宗，死亡人數升至636名。

內地有報道指出，浙江大學的研究人員已經發現一種對抗這種病毒的有效藥物，而英國天空新聞(Sky News)表示，研究人員在開發疫苗方面取得重大突破。不過，世衞發言人回應稱，目前還沒有已知的針對這種病毒的有效療法。

中美貿易關係進一步緩和，中國下周五調低對原產於美國約750億美元(約5850億港元)進口商品的加徵關稅率。國務院表示，中方希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進世界經濟增長。

美國財長努欽重申，在第二階段貿易協議，美國有可能下調對中國的關稅，並且不認為中國在履行協議承諾方面會有問題。農業部長珀杜(Sonny Perdue)早前表示，新冠狀病毒疫情若削弱了中國就貿易協議增購美國農產品的能力，美方必須寬容。美國希望中國遵守承諾，但貿易談判人員之前並未預料到疫情，有些不可抗力事件是必須謹慎對待。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報50.89美元，跌0.06美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報54.91美元，跌0.02美元或0.04%。