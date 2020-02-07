國際財經

亞馬遜公布，行政總裁貝索斯進一步出售股份，過去一周套現金額近35億美元(273億港元)。

該公司周二公布，貝索斯在上周五與周一共售出約90萬股，套現18.4億美元。周四，該公司再表示，貝索斯在周二與周三再出售約81萬股，再套現16.5億美元。四天所出售的股數相當於他在亞馬遜持有股數的3%。

今次售股是貝索斯於2018年公布的整體售股計劃一部分。當時，他表明因應支持太空探索企業Blue Origin，以及與離婚太太共同進行慈善安排，因此每年須出售一定數量的亞馬遜股份。