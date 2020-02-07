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美英元首上周談華為事 特朗普據報很生氣

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英國《金融時報》引述消息人士稱，英國首相約翰遜決定容許華為有限度參與5G網絡建設工作後，美國總統特朗普與約翰遜通電話時態度「很生氣」(apoplectic)。

約翰遜上周作出有關決定後，於1月28日與特朗普通電話。根據報道，特朗普當時大怒，而雙方的對話也很困難。

約翰遜辦公室回應稱，除了早前在通話後公布的聲明外，沒有東西需要補充。美國白宮未有回應查詢。

特朗普一直沒有對英國的決定作出回應。美國一直游說盟友，禁止華為參與當地5G發展，因為可能危及國家安全。

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