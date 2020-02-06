國際財經

召車軟件商Uber公布，第四季收入升37%，至40.7億美元，略優於預期的40.6億美元；淨虧損擴大至11億美元，前一年度同期為8.87億美元。

集團指出，期內四分之三收入來自召車服務，單計有關業務有利可圖，但因投放資源拓展送餐服務，令到業務錄得虧損。

根據財報，Uber上季訂車業務毛收入升28%，至181.3億美元，優於預期的180.3億美元；送餐服務收入升14%。活躍會員人數為1.11億個，優於預期的1.108億個。

消息公布後，Uber股價在市後時段升0.8%。