國際財經

中國宣布從2月14日起，把總值750億美元美國進口貨加徵的關稅減半，市場亦認為醫治新型肺炎的疫苗比預期快面世，推動股市再升，美股連續第4日造好，三大指數齊創即市新高和收市新高，並貼近全日高位告收。道指曾升117點，盤中高位觸及29408點，標指高見3347點，納指亦破頂見9575點。

道指收市升88點或0.30%，報29379點；標指漲0.33%，收報3345點；納指上揚0.67%，收報9572點。標指和納指周三均以歷史新高收市。道指上次歷史收市新高於1月17日創下，當日報29348點。

Twitter季度收入首破10億美元

美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森(Steve Dickson)披露，預料數周內批准波音737 MAX飛機復飛，波音股價抽高3.6%，為表現最強的道指成分股。科技股表現亦佳，微軟攀升2.07%，蘋果進賬1.17%。社交網站Twitter上季盈利按年大跌53.48%，表現遜市場預期，但收入首次突破10億美元大關，多過市場預期，股價收市飆升15%。

歐洲股市企穩，主要受惠德國最大銀行德意志銀行獲美國資本集團(Capital Group)買入3%股份，股價飆9%；德股和法股齊升逾0.7%。

德國經濟數據不佳，導致歐羅在兩個月低位附近徘徊，尾段兌美元報1.0983美元。美元靠穩，兌日圓升0.15%，報109.99日圓，美滙指數報98.48，上揚0.18%。金價繼續有支持，紐約期金收市漲0.5%，每盎斯報1570美元。

《華爾街日報》引述不具名的油組消息人士報道，俄羅斯反對油組為應對疫情而進一步減產，油價周四表現反覆。布蘭特期油收市跌0.6%，每桶報54.93美元；紐約期油升0.4%，收報50.95美元。

首次申領失業救濟大降

美國首次申領失業救濟人數在截至2月1日的一周減少1.5萬人，報20.2萬，是9個月來最低水平，而且少過市場估計的21.5萬人。波動較小的4周移動平均數跌至21.175萬，同樣是9個月低，反映美國勞工市場仍然穩健。

另外，美國工人生產力在去年第四季反彈，升1.4%。第三季生產力經修訂後跌0.2%，是2015年第四季以來最大的季度跌幅。2019年全年計，生產力增長1.7%，是2010年來表現最好的一年。