國際財經

美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森(Steve Dickson)披露，波音對737 MAX飛機在飛行安全方面所作出的修正，相信將會獲得國際航空管理機構認同，並批准737 MAX重新投入服務。

迪克森表示，不會為737 MAX復飛設定時間表，但預期可在數周內批准試飛。

迪克森指出，一些航空管理機構可能對737 MAX復飛的具體操作有不同要求，但重點是飛行安全設計修正得到認同。

波音此前曾經表示，去年3月開始停飛的737 MAX，預期今年年中之前也難以獲准復飛。