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今日 03:03 國際財經

美國徵加拿大紙關稅 WTO終極裁決指違規

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世界貿易組織(WTO)上訴機構作出終極裁決，認定美國向加拿大進口紙品加徵關稅的做法違反世貿規定。

加拿大於2016年向WTO作出投訴，指美國向加方進口紙品加徵關稅做法違規。WTO裁決委員會於2018年7月支持加拿大的投訴，其後美國進行上訴。

過去兩年，美國不批准WTO上訴機構決定的官員任命，3名裁決官員中有2名於去年12月任滿後，上訴機構無法處理上訴事項，架構形同虛設。不過，加拿大的個案屬於已經開始處埋的個案，2名負責裁決的官員仍然可以作出相關裁決。

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