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今日 23:08 國際財經

疫苗消息淡化 美股升勢受阻

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中美貿易關係持續改善，但新型肺炎疫苗消息遭淡化，美股升勢受限。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報29322點，升31點或0.11%；標普500指數報3336點，升1點或0.05%；納指報9542點，升34點或0.36%。

中國國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施。自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

內地有報道指，浙江大學的研究人員已經發現一種對抗這種病毒的有效藥物，而英國天空新聞(Sky News)表示，研究人員在開發疫苗方面取得重大突破。

不過，世衞發言人回應說，目前還沒有已知的針對這種病毒的有效療法。該組織建議參加一項隨機對照試驗，以測試其有效性和安全性。世衞說，專家將於下周在瑞士日內瓦召開會議，制訂抗擊新型冠狀病毒疫情的藥物、診斷方法和疫苗的研發重點。

歐股方面，英國富時100指數報7488點，升5點或0.08%；德國DAX指數報13535點，升57點或0.42%；法國CAC 40指數報6016點，升31點或0.52%；意大利富時MIB指數報24418點，漲182點或0.75%。

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