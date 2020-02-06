國際財經

中國將750億美元美國輸華商品關稅減半，帶動道指及納指再創高，但隨後表現反覆。

截至本港時間晚上約10時46分，道指報29279點，跌11點或0.04%；標普500指數報3339點，升5點或0.16%；納指報9513點，升5點或0.05%。

中國國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施。自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)重申，在第二階段貿易協議，美國有可能下調對中國的關稅，並且不認為中國在履行協議承諾方面會有問題。他續稱，美國正在非常密切地關注新型冠狀病毒疫情，而兩周後將能更好地了解疫情。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數20.2萬人，按周減少1.5萬人，預期為21.5萬人。美國去年第四季非農業生產力以年率計按季上升1.4%，低於預期上升1.6%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報50.59美元，跌0.16美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報54.6美元，跌0.68美元或1.23%。