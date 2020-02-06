國際財經 即巿股評

由於上周四（1月29日）歐洲議會通過英國首相約翰遜的脫歐協議，加上英倫銀行多名政策委員於利率決議中支持按兵不動，令市場對於英國減息的預期降溫，英鎊/美元當日一度大漲逾100點，並於翌日進一步上漲至1.3209，刷新1月7日以來的逾三周新高，並以接近最高位1.3203收市，全周大漲1.05%。

然而，英國於1月31日正式脫歐後所面對的首個要務——與歐盟就未來關係展開談判在剛開始已有阻滯。消息指英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）發生爭執，雙方均有各自的主張，意味著這埸英歐談判或者未如預期般順利。英鎊/美元在本周一（2月3日）開始展開大幅調整，滙價兩日內曾大跌260點，不但完全回吐一月底的強勁升幅，更跌穿1.3000關口至1.2941，刷新自去年12月24日以來的逾1個月新低。

值得留意的是，美國將於本周五（2月7日）21:30公布1月非農就業人口數據，英國亦會於下周二（2月11日）17:30公佈第四季度國內生產總值（GDP），而最為左右英鎊走勢的仍然是英歐談判的進展，投資者應密切留意。

技術分析方面，英鎊/美元雖然於1月31日突破自去年12月以來於日圖形成的三角形，然而滙價於1.3200水平（由2019年12月13日高位1.3514至2019年12月23日低位1.2904下跌浪的50%回吐水平）受阻，其後英鎊/美元於兩日內大跌260點，並跌破三角形底部1.3000關口。若短期內滙價未能重返三角形底部1.3010/20上方的話，後市較大機會繼續下跌，並測試1.2900-1.2920支持。

交易策略方面，我們根據1月31日策略於1.2990建立的英鎊/美元買盤（上望1.3220，跌穿1.2950止損）已於1.2950平倉，虧損40點。短期內待英鎊/美元回升至1.3080-1.3100區域沽出，下望1.2915，升穿1.3150止損。

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