國際財經

新型肺炎疫苗研發方面據報有重大突破，加上中國將750億美元美國輸華商品關稅減半，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7494點，升12點或0.17%；德國DAX指數報13557點，升79點或0.59%；法國CAC 40指數報6020點，升34點或0.58%；意大利富時MIB指數報24404點，漲167點或0.69%。道指期貨暫報29320點，升79點。

新型冠狀病毒疫情持續肆虐，內地昨日新型冠狀病毒確診病例新增3694宗，令累計宗數增加至2.8萬宗，共563人死亡。不過，新型冠狀病毒肺炎抗疫新藥出現決定性進展。潛力藥物瑞德西韋(Remdesivir)的三期臨床試驗，昨正式在湖北省武漢市啟動。

中國國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施。自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。

數據方面，德國去年12月工業訂單按月減少2.1%，預期為增加0.6%。歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐羅區經濟增長仍然緩慢，大致符合央行預期，但有趨於穩定的初步跡象。

油價向上，紐約原油期貨現時每桶報51.23美元，漲0.48美元或0.95%；倫敦布蘭特期油報55.46美元，漲0.18美元或0.33%。