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今日 16:53 國際財經

拉加德:歐羅區經濟現趨穩跡象

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歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐羅區經濟增長仍然緩慢，大致符合央行預期，但有趨於穩定的初步跡象。

拉加德向歐洲議會經濟事務委員會指出，儘管圍繞着全球經濟環境的不確定性仍然高漲，但與中美貿易緊張關係的不確定性正在消退，惟其他風險依然存在，有關新型冠狀病毒衝擊的不確定性則是新的憂慮來源。

她認為，低利率及低通脹的環境，明顯壓縮歐洲央行及全球其他央行寬鬆貨幣政策的空間，而歐羅區經濟仍需要貨幣政策的支持，央行將持續密切觀察政策措施的潛在副作用。

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