國際財經

新型肺炎疫苗研發方面據報有重大突破，加上美國總統特朗普避過彈劾案，市場情緒轉趨樂觀，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7518點，升35點或0.48%；德國DAX指數報13578點，升100點或0.75%；法國CAC 40指數報6035點，升50點或0.84%；意大利富時MIB指數報24481點，漲244點或1.01%。

道指期貨暫報29414點，升173點。

新型冠狀病毒疫情持續肆虐，中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3694宗，令累計宗數增加至2.8萬宗，共563人死亡。昨日新增死亡病例73宗，其中湖北省佔70宗，天津、黑龍江及貴州各有一宗。

不過，新型冠狀病毒肺炎抗疫新藥出現決定性進展。潛力藥物瑞德西韋(Remdesivir)的三期臨床試驗，昨正式在湖北省武漢市啟動。業界預料若出現明顯療效，有望獲中央開綠燈應急上市。此外，英國科學家宣稱相關疫苗研究取得突破，將部分流程從以往2至3年縮短至14天。

不過，世界衞生組織淡化有關發現治療新型冠狀病毒感染者的突破性藥物的報道，發言人明確表示，目前沒有針對這種病毒的有效療法。另有醫學專家表示，即使有新疫苗，亦或無法趕及應對今次疫情。

經濟方面，為防止新冠病毒持續擴散，內地多間工廠停產，多個國家亦推出限制人員流動等措施。歐洲央行行長拉加德表示，由於新型冠狀病毒疫情爆發給經濟前景帶來新的威脅，歐洲央行正在對此保持關注，並稱願意在必要時加大貨幣支持。標普全球評級亦認為，新型冠狀病毒的疫情威脅全球汽車行業的供應鏈以及重振希望。

美國方面，美國國會參議院周三表決，否決了總統特朗普彈劾案兩項控罪，使特朗普避過罷免及下台命運，亦代表眾議院推動彈劾的努力宣告失敗。

俄羅斯據報雖不支持擴大減產但同意延長減產協議、美國上周原油庫存增幅少於預期，加上科學家們正研發針對新型冠狀病毒的疫苗，刺激油價走升。紐約原油期貨現時每桶報51.71美元，漲0.96美元或1.89%；倫敦布蘭特期油報56.01美元，漲0.73美元或1.32%。