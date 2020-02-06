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國務院關稅稅則委員會決定，為促進中美經貿關係健康穩定發展，調整對原產於美國約750億美元(約5850億港元)進口商品的加徵關稅措施。

委員會宣布，自2月14日下午1時01分起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，排除工作亦繼續開展。

國務院表示，中方希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進世界經濟增長。