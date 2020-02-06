國際財經

英國智庫國家經濟社會研究所(NIESR)認為，新型冠狀病毒引發的疫情，可能損害今年中國經濟和全球的前景。

NIESR全球宏觀經濟副研究主任Barry Naisbitt指出，用2003年沙士經驗作為指導，今次的疫情可能會導致中國和全球今年GDP增速分別降低約0.4%和0.1%。在中國，影響可能主要通過零售銷售、運輸和酒店住宿的減少反映出來。

Naisbitt強調，上述並非最終的預估，因現在的情況瞬息萬變。這只是量化中國和全球經濟所受影響的首次推算。