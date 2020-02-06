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今日 11:55 國際財經

Apple Watch去年出貨量創新高

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市場調研公司Strategy Analytics發布報告指出，去年蘋果智能手錶Apple Watch的全球總出貨量料達3070萬隻，創新高，按年增長36%。

Apple Watch去年的預期總出貨量更超出瑞士手錶企業的出貨量總和。瑞士鐘錶業在2019年總出貨量為2110萬隻，按年下降13%。

報告稱，良好設計和時尚的外觀，加上好用的應用程序，令Apple Watch在北美、西歐和亞洲受歡迎。傳統機械腕錶目前在較年長的消費者群更受歡迎，而年輕消費者則傾向於Apple Watch等的智能手錶。

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