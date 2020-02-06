國際財經

新型冠狀病毒疫情持續，各國防疫物資供應緊張，全球最大拋棄式橡膠手套製造商、馬來西亞的Top Glove表示，手套需求激增，特別是來自中國內地、香港、新加坡和台灣的需求。

Top Glove指出，新型冠狀病毒疫情的爆發，正令其產能接受考驗。過去一周，公司收到的總銷售訂單，相當於其通常對中國銷量的一倍多。

Top Glove在馬來西亞有43座工廠，每年生產705億隻手套。該公司表示，目前預計今年銷售額將增長25%，遠高於此前預測的10%至15%。

馬來西亞的製造商供應全球60%以上的手套。