國際財經

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，新型冠狀病毒疫情對澳洲經濟可能構成重大打擊。該國各地區正在設想各種可能情形以評估總體影響。

莫里森指出，隨着各國實施廣泛的旅行禁令，這場疫情將對經濟產生切實的影響，又稱需要弄清楚該病毒的全部情況，將會進一步傳播到什麼程度、其他地區遏制措施的成功情況等，這些都是未知的，因此情景分析非常重要。澳洲政府現在正在做這些工作。

目前，許多經濟學家已經下調了對澳洲國內生產總值(GDP)增長的預估，主要由於新型冠狀病毒疫情以及該國東南部森林大火。