國際財經

中國和英國均傳出研發醫治新型肺炎藥物有突破，儘管世衞表明目前尚未出現真正有效療法，仍無礙市場情緒轉趨樂觀，美股連續3日上升，納指破頂創即市新高，並與標指齊創收市新高；道指最多曾漲501點，盤中高見29308點，收市仍貼近全日高位。

納指高見9574點，升幅達到1.1%；收市回順漲0.43%，報9508點，主要受特斯拉拖累，因為受到疫情影響，特斯拉中國製造的Model 3電動車要延遲交貨，股價急挫逾17%。道指收市上揚483點或1.68%，報29290點；醫療保險股UnitedHealth和IBM領漲，股價分別攀高5.3%和4.84%；油價反彈，埃克森美孚股價彈升4.6%，雪佛龍都升超過3%。標指上揚1.13%，收報3334點；高見3337點，與即市歷史高位只欠不足1點。

美貿赤6年首縮 對華跌17%

美國經濟數據理想同樣刺激股市表現，ADP報告顯示，美國私營企業職位在1月份按月增加29.1萬個，是2015年5月以來最大的增幅，較市場預期的15萬個多了近一倍，與去年同期的19.9萬個相比也多超過9萬個；其中製造業增加1萬個職位，是去年2月以來最多。

受中美貿易戰影響，美國2019年全年貿易赤字跌1.7%，至6168億美元（約4.811萬億港元），是2013年來首次下跌，不過12月份貿赤仍然增加11.9%，至489億美元，高於市場預期的482億美元，12月對華貿赤收窄6%，至248億美元。

2019年全年計，對華貿赤減少17.6%，至3456億美元，但對墨西哥和歐盟的貿赤均創新高。其中對墨西哥貿赤升至1018億美元，對歐盟創1779億美元的紀錄。

另外，供應管理學會（ISM）的服務業指數從12月的49.8升至1月的55.5，高於預期的55。

歐洲市場方面，三大股市均企穩，其中德股表現較理想，升近1.5%，法股漲0.85%，英股則上升0.57%。MSCI亞太指數（不計日本）升0.4%，日股高收1%。

美元也廣泛造好，兌一籃子貨幣的美滙指數尾段上升0.33%，報98.28。美元兌日圓漲0.28%，報109.83日圓；兌歐羅上揚0.42%，報1.0998美元。

金價受捧 紐油曾漲逾4%

金價周二跌至近4個月低位後，周三獲投資者趁低吸納，分析師指出，疫情仍未受控，因此黃金繼續有避險需求。紐約期金升0.5%，每盎斯收報1562.8美元。

布蘭特期油每桶漲至55.28美元，收市升2.5%；紐約期油同樣抽高2.3%，收報50.75美元。