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今日 05:06 國際財經

美庫存數據利好 紐約油價升逾2%

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美國石油庫存數據利好，加上新型肺炎疫情可能紓緩的憧憬，推動國際油價周三扳升。產油國討論加大減產力度的消息，也對油價有利。

紐約3月期油收市升1.14美元或2.3%，每桶報50.75美元。倫敦布蘭特4月期油收市升1.32美元或2.5%，每桶報55.28美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加340萬桶，連續第二周錄得上升，升幅高於市場預期的300萬桶，但少於美國石油協會周二公布的420萬桶增幅。EIA指出，上周汽油與精煉油庫存分別減少10萬桶與150萬桶，市場預期為增加190萬桶與減少10萬桶。

ClipperData研究總監Matt Smith表示，汽油庫存13周以來首度下跌，精煉油庫存也連跌3周，反映需求表現較預期強烈，支持油價向上。

此前，有報道指中國在研發新型肺炎藥品方面有很大進展，刺激油價上升，紐約期油盤中最多上揚4.5%。

Oanda高級分析員Edward Moya認為，即使沒有新型肺炎藥物消息，油價也有反彈力，因為市場揣測中國的原油需求在第二季可回復正常。

另外，Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，石油出口國組織與盟友的技術專家組在周四召開額外會議，反映產油國仍在討論減產問題，消息對油價有支持作用。

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