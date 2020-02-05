國際財經

中國新型肺炎疫情可能受控的消息，刺激美國股市上揚，但市場對經濟前景的看法仍然審慎，避險情緒支持國際金價從前一天的低位反彈。

紐約4月期金收市升7.3美元或0.5%，每盎斯報1562.80美元。前一天，期金跌1.7%，創下1月中以來最低。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga表示，雖然有消息稱新型肺炎疫苗進入測試期，但市場對疫情警報短期內獲解除仍有保留，全球經濟前景也存在隱憂。

本周稍後公布的美國經濟數據表現若理想，金價預料將繼續面對調整壓力。