國際財經

全球新型冠狀病毒確診病例持續上升，但有消息指出治療疫苗已有重大突破，帶動美股上升，道指在收市前約半小時升勢進一步擴大，曾抽升超過500點；標指亦緊貼即市歷市新高。不過，特斯拉中國製Model 3型號電動車延遲交貨，股價大插水，令到納指升勢大為收歛，盤中一度倒跌。

截至本港時間凌晨約4時26分，道指報29295點，飆487點或1.69%；稍早時高見29308點，升幅為501點。標普500指數報3335點，升37點或1.13%；稍早時盤中高見3337點，與即市歷史新高只欠不足1點。納指報9513點，升45點或0.48%。

UnitedHealth股價抽高5.24%，暫時為表現最強的道指成分股；IBM上揚5.07%。油股反彈，埃克森美孚攀升4.45%，波音也進賬3.64%。特斯拉下滑超過18%。

中國開始臨床試驗新型肺炎藥

據報，英國有醫學專家指出，其研發治療新型肺炎的新疫苗能將部分研發過程縮短至14日，疫苗已開始進入測試階段，最快下周進行動物測試，臨床試驗則有望數個月後進行，但仍要視乎有沒有足夠的資金。

不過，該醫學專家表示，新疫苗或無法趕及應對今次疫情。

另一方面，內地啟動瑞德西韋(remdesivir)治療新型冠狀病毒感染研究。意味該抗病毒藥物，正式開始進入臨床試驗。

瑞德西韋是一種在國外用於治療伊波拉病毒感染的藥物，它在內地相關科研單位進行病毒篩選過程中，展示出良好的體外活性。

美元續呈強，ICE美滙指數上揚0.33%，報98.28。歐羅回落0.39%，報1.0001美元；英鎊都跌0.31%，報1.2991美元。

紐約期油一度抽升4.5%，盤中高見51.88美元；收市回順漲2.3%，報每桶50.75美元。倫敦布蘭特期油攀升2.5%，收報55.28美元。