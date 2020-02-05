國際財經

全球新型冠狀病毒確診病例持續增加，但有消息指出治療疫苗已有重大突破，消息帶動美股上升，道指尾段抽升超過400點；不過，特斯拉中國製Model 3型號電動車延遲交貨，股價大插水，令到納指升勢大為收歛，盤中一度倒跌。

截至本港時間凌晨約3時27分，道指報29221點，飆413點或1.43%；即市高位暫見29229點，升幅為422點。標普500指數報3327點，升29點或0.89%。納指報9492點，升24點或0.26%；早段暫時最多漲1.12%，高見9574點，也曾輕微倒跌至暫時盤中低位9454點。

UnitedHealth股價抽高5.49%，暫時為表現最強的道指成分股；IBM上揚4.97%。油股反彈，埃克森美孚攀升4.49%，波音也進賬3.26%。特斯拉下滑超過18%。

中國開始臨床試驗新型肺炎藥

據報，英國有醫學專家指出，其研發治療新型肺炎的新疫苗能將部分研發過程縮短至14日，疫苗已開始進入測試階段，最快下周進行動物測試，臨床試驗則有望數個月後進行，但仍要視乎有沒有足夠的資金。不過，該醫學專家表示，新疫苗或無法趕及應對今次疫情。

另一方面，內地啟動瑞德西韋(remdesivir)治療新型冠狀病毒感染研究。意味該抗病毒藥物，正式開始進入臨床試驗。瑞德西韋是一種在國外用於治療伊波拉病毒感染的藥物，它在內地相關科研單位進行病毒篩選過程中，展示出良好的體外活性。

美元續呈強，ICE美滙指數上揚0.31%，報98.27。歐羅回落0.42%，報1.0998美元；英鎊都跌0.29%，報1.2993美元。

紐約期油價格一度抽升4.5%，目前升幅放緩至2%，靠穩在50.6美元水平。