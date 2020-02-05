美國電動車製造商特斯拉(Tesla)高層稱，原定2月交付予中國客戶、在上海工廠生產的Model 3型號電動車，由於新型肺炎疫情蔓延而要推遲交付時間。消息公布後，過去兩天股價急升的特斯拉周三急挫，暫時跌兩成。
特斯拉股價周一及周二分別升近20%與13.7%收市。不過，特斯拉副總裁Tao Lin在微博回應客戶提問時稱，由於新型肺炎疫情，上海超級工廠仍然暫時關閉，因此須推遲原定2月初交付Model 3的計劃。
另外，有證券商調低特斯拉投資評級，建議待股價顯著調整才吸納股份。
今日 03:13 國際財經
美國電動車製造商特斯拉(Tesla)高層稱，原定2月交付予中國客戶、在上海工廠生產的Model 3型號電動車，由於新型肺炎疫情蔓延而要推遲交付時間。消息公布後，過去兩天股價急升的特斯拉周三急挫，暫時跌兩成。
特斯拉股價周一及周二分別升近20%與13.7%收市。不過，特斯拉副總裁Tao Lin在微博回應客戶提問時稱，由於新型肺炎疫情，上海超級工廠仍然暫時關閉，因此須推遲原定2月初交付Model 3的計劃。
另外，有證券商調低特斯拉投資評級，建議待股價顯著調整才吸納股份。
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