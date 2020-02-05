國際財經 中國財經

英國政府早前宣布，只允許中國電訊設備商華為有限度參與當地5G網絡建設，龍頭電訊營運商沃達豐(Vodafone)作出呼應，表示已決定將華為剔出旗下歐洲網絡建設核心。

沃達豐行政總裁Nick Read周三向記者稱，將華為排除於核心之外，是因應倫敦政府及歐盟的指引。未來5年，沃達豐將額外承擔約2億歐羅(折合約17億港元)成本。

沃達豐過往在英國市場並無依賴華為供應設備，因此只須作出小量調整，就能符合英國政府有關華為參與市場的新指引。沃達豐在西班牙及歐洲一些小型市場，則依賴華為作為核心供應商。