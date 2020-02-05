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【看圖測市】倫敦金跌穿日圖上升通道 兩日跌逾40美元

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受武漢肺炎疫情持續惡化帶動，倫敦金於上周持續受到買盤支持，並一度升至1590.33美元，刷新1月8日以來的逾三周新高。雖然本周開市後金價進一步刷新三周高位至1593.7美元，但其後金價開始缺乏買盤支持，加上周一（2月3日）公佈的歐羅區和美國1月製造業採購經理指數（PMI）、美國1月ISM製造業指數均優於預期，倫敦金於當日的回吐幅度已逾20美元。

除此之外，美國10年期國債息率於1月31日跌至去年10月以來的近4個月新低1.500%後，於周二（2月4日）大幅反彈10基點至1.619%，這帶動了美滙指數上升，拖累倫敦金再度插水逾30美元至1548.91美元，創1月21日以來的兩周新低。

值得留意的是，今日（2月5日）下午金價雖然一度反彈至1562美元附近，但下午4時左右美國10年期國債息率再次急升近8基點至1.642%，拖累金價再度跌穿1550美元，低見1547.36美元。市埸應留意周五（2月7日）21:30美國將會公佈1月非農就業人口數據，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金自本年初大幅回落至1535.76美元後，一直沿著新的上升軌逐步回升，不過昨日金價大幅下跌逾30美元，並一舉跌穿日圖上升通道以及1562美元支持（由1月8日低位1535.76美元至1月14日高位1588.38美元上升浪的50%回吐水平），倫敦金於短短兩日內大跌近45美元。雖然金價今日曾短暫反彈，但目前走勢仍然疲弱，後市仍以下跌的機會為大，未來倫敦金或會再度測試1540美元水平，甚至是1535美元水平。

交易策略方面，我們根據1月30日策略於1560美元建立的倫敦金買盤（上望1588美元，跌穿1557美元止損）已於1557美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金跌至1535-1536美元買入，上望1568美元，跌穿1530美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

 

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