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今日 18:34 國際財經

道期漲逾200點 歐股中段回升

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全球新增新型冠狀病毒確診病例持續，但中國推出新措施維穩經濟，歐洲股市中段回升，道期漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時30分，道指期貨暫報29035點，升246點。英國富時100指數報7492點，升52點或0.7%；德國DAX指數報13441點，升160點或1.21%；法國CAC 40指數報5990點，升55點或0.94%；意大利富時MIB指數報24040點，漲193點或0.81%。

新型冠狀病毒疫情持續，中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3887宗，令累計宗數增至2.43萬宗，共490人死亡。美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)表示，新型冠狀病毒疫情對全球經濟的潛在影響，似乎肯定會對中國的經濟增長造成重大影響，至少一兩個季度。

不過，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國爆發的新型冠狀病毒疫情可能會對美國供應鏈產生一定影響，但影響可能不會是災難性的。

數據方面，歐羅區1月服務業採購經理指數(PMI)終值52.5，高於初值的52.2。德國1月服務業PMI終值為54.2，與初值相同。法國1月服務業PMI由去年12月的52.4跌至51，為9個月來最慢增長。英國1月服務業PMI為53.9，高於預期的52.9。歐羅區去年12月零售銷售按年增長1.3%，預期為增長2.4%。

紐約原油期貨現時每桶報50.87美元，升1.26美元或2.54%；倫敦布蘭特期油報55.48美元，升1.52美元或2.82%。

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