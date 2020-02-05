國際財經 即巿股評

美股上周五因內地新肺炎疫情突然急跌，周日內地維穩下，人行宣布1.2萬億人民幣逆市回購，上日人行再放多5000億人民幣，兩日狂泵1.7萬億人仔，A股滬深300指數周一急跌7.9%後，昨日及今日共彈3.8%，美股標指上周五大跌1.77%，觸及10周線(現處3242點)即彈，連續兩日累彈2.2%，不單收復上周五急跌，隔晚納指盤中更創新高，都咪話唔犀飛利！

全球央行合力放水撐繁榮，加上內地新肺炎疫情重創內地首季經濟，市場共識阿爺會出盡全力「保五」甚至「保四」，正如之前分析，市場水源充足，每當標指回落至10周線，按美國上次擴大資產負債表經驗，絶對是買入時機。

按目前市況，港股正處新肺炎疫情風眼，估計會跑輸美股，美股就以買平台類、雲計算及雲安全類股份為首選，因為不受內地疫情影響。

Zoom抽升後回吐仍值得吸

正如昨日政觀其辯推介，可趁價殘跟超級大鱷德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，撈視頻會議軟件開發商Zoom(ZM)，原因是內地疫情嚴峻，企業會增加利用視頻會議，Zoom有望直接受惠。

行文之時為周一下午，始料不及當晚Zoom狂升14.9%，幸好上日回吐2%，在現水平仍值得買入，目標依然是上市高位107.34美元，跌穿50天線(現處70.37美元)止蝕。

上季港股多咗個新潮語叫「ATM」，即阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，若果個倉內無呢三隻撳機股，睇怕基金經理比同行放甩。

時移勢易，受一場新肺炎疫情影響，港股應聲大冧，ATM股價跌幅未算太深，隨著內地經濟增長放緩，ATM業績無可避免受影響，尤其騰訊及美團，建議大家應由「ATM」轉投「APP」。

好醫生業務處藍海

先介紹APP組員，分別為阿里巴巴(Alibaba)，其次為平好好醫生(Ping an good doctor)，最後的P是Property Management，即物管股。

先講阿里，筆者相信ATM之中，阿里受影響最細，一來雲業務遠比騰訊勁，其次是網購業務騰訊及美團亦缺乏，還有阿里支付於內地市佔率達五成一，比騰訊揸旗的財付通多(市佔率只得39.5%)，加上阿里大有機會染藍，還有憧憬分拆螞蟻金服，故此搬入APP股份之列。

至於睇好平安好醫生(01833)，原因不單是內地現時發生的疫情，還有內地個別市政府力推互聯網醫療解決方案，花旗1月初報告已指，江蘇省政府對每宗在線諮詢服務給予好醫生20元人民幣，山東省則每宗給予6元人民幣，好醫生亦正積極揾更多機會，與各區市政府尋求合作，好醫生作為內地同類最領先平台，行業絶對是藍海，未來有望進一步發圍。

最後是物業管理股，雖然內地疫情處處，但管理費無得唔交，而保利物業(06049)、永升(01995)今日創新高便說明這點，更何況大型物管商有「阿媽」新樓落成支持，變相新增管理面積有保證，後市依然睇好，包括碧桂園服務(06098)、保利物業(06049)、中海物業(02669)、雅生活(03319)、佳兆業美好(02168)、永升(01995)及奧園健康(03662)。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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