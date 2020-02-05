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今日 16:38 國際財經

憂新肺炎風險 歐股早段偏軟

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全球多國持續新增新型冠狀病毒確診病例，對經濟構成重大不明朗風險，但中國推出新措施維穩經濟，抵消部分跌勢，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7420點，跌19點或0.26%；德國DAX指數報13241點，跌39點或0.3%；法國CAC 40指數報5915點，跌19點或0.33%；意大利富時MIB指數報23803點，跌41點或0.17%。

道指期貨暫報28743點，跌46點。

新型冠狀病毒疫情持續，中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3887宗，令累計宗數增至2.43萬宗，共490人死亡。昨日新增死亡病例65宗，全部來自湖北省。

美國聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)表示，新型冠狀病毒疫情對全球經濟的潛在影響，似乎肯定會對中國的經濟增長造成重大影響，至少一兩個季度。而中國在全球經濟中地位太重要，所以必將產生溢出效應。

不過，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國爆發的新型冠狀病毒疫情可能會對美國供應鏈產生一定影響，但影響可能不會是災難性的。他又淡化了疫情可能造成的更廣泛影響，「這不是一場災禍，這不是一場災難；我們以前經歷過這種情況，我認為影響很小。」

至於蘋果公司在中國的主要供應商，包括iPhone製造商鴻海精密仍計劃本月10日(下周一)恢復在中國的大規模生產。外界料這能為供應鏈受重大影響的憂慮降溫。

油價在上日跌1%後，今日反彈，因產油國考慮進一步減產以應對新肺炎疫情迅速傳播可能引發的全球石油需求下滑，惟美國上周原油庫存上升，抑制油市升勢。紐約原油期貨現時每桶報49.79美元，升0.18美元或0.36%；倫敦布蘭特期油報54.18美元，升0.22美元或0.41%。

美國能源資訊局將公布上周原油庫存，預料將上升300萬桶，汽油與精煉油庫存分別升190萬桶與減少10萬桶。

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