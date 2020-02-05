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今日 10:55 國際財經

Visa夥Airwallex推B2B跨境支付方案

全球領先的電子支付科技公司Visa與國際金融科技公司Airwallex宣布，建立全球合作關係，攜手推出B2B跨境支付解決方案Airwallex Borderless Card(空中雲滙無邊際虛擬卡)，為企業用戶提供安全及方便的收付款體驗。

這項服務將率先在澳洲面世，並將於今年稍後在全球其他市場包括香港及英國推出。

透過與Visa合作，Airwallex企業用戶能即時建立多幣Visa虛擬卡戶口，只需數秒便能向供應商付款，安全快捷。

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