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今日 11:01 國際財經

評估疫情對石油需求影響 OPEC+或再減產

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外電報道，石油輸出國組織及其盟友(合稱OPEC+)委員會周二舉行會議，評估新型肺炎疫情對全球石油需求和經濟增長的影響，並聽取中國常駐維也納聯合國特命全權大使王群發言，討論應對措施。

OPEC消息人士說，王群在為盟國提供建議的聯合技術委員會(JTC)會議發言。JTC會於維也納召開特別會議，研究是否進一步減產或延長現有的減產協議執行期等。

OPEC+政策會議舉原定於3月召開。消息稱，如果沙地和俄羅斯同意加大減產，會議時間可能提前。由於疫情影響石油需求，正考慮進一步每日減產50萬桶。

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