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福特汽車上季虧損132億 今年盈利預測遜估計

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美國福特汽車公布，第四季錄得重大虧損，今年預測也低於市場估計。消息公布後，市後時段股價一度下挫11%。

福特披露，上季虧損17億美元(132.6億港元)，前一年度同期獲利1億美元，上季虧損包括向員工退休計劃撥款22億美元。撇除特殊項目後，每股盈利為12美仙，較分析員預測低3美仙。期內收入跌5%至397億美元，優於分析員預測的365億美元。

集團預測，今年每股經營利潤介乎94美仙至1.2美元，低於分析員預期的1.26美元。

福特又表示，暫時難以估計中國新型肺炎疫情對集團所造成的衝擊程度。

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