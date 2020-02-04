國際財經

中國推出新措施維穩經濟，利好市場情緒，美股連續第二日造好，道指周二高開近300點，最多曾漲505點，盤中高見28904點，收市仍漲逾400點；納指更創收市新高及即市新高，蘋果及微軟帶領升市，亞馬遜收市也抽高2.27%，正式邁入市值1萬億美元俱樂部。電動車製造商特斯拉(Tesla)股價繼續狂飆，周二首次突破900美元，成為全球第二大市值車廠。

亞歐股同樣表現強勁，日圓及黃金等避險資產則明顯受壓；市場憧憬產油國再減產，但油價反覆回軟。

Tesla曾漲逾兩成 市值追趕豐田

道指收市漲407點或1.44%，報28807點；蘋果及微軟分別攀升3.30%和3.29%，為表現最強的兩隻成分股；重型機械股Caterpillar都進賬2.88%；不過，油股埃克森美孚挫1.25%，為跌幅最大的道指成分股。標指上揚1.5%，收報3297點。納指升2.1%，收報9467點，並創即市歷史新高9485點。特斯拉繼周一抽高20%後，周二曾再升24.2%，高見968.99美元，收市回順升13.7%；股東巴倫(Ron Baron)稱公司營業額可望在10年內突破1萬億美元，本來看淡其股票的投資者爭相入市。分析師相繼調高特斯拉目標價，加上淡友平短倉，截至周一為止，特斯拉今年已累漲超過80%，市值達到1645億美元，追趕全球最大車廠豐田2281億美元市值。

歐股急升，英法德三大股市都漲1.5%以上。個股方面，英國石油(BP)和啤酒商嘉士伯業績理想，股價分別升4.4%和2.8%。亞股顯著反彈，MSCI亞太指數(不計日本)升1.7%，日股高收0.5%。

避險資產失寵，日圓、瑞士法郎和黃金均受壓。日圓兌美元美市尾段跌0.77%，報109.52日圓；瑞郎兌美元則跌0.35%，報1美元兌0.9694瑞郎。紐約期金挫1.7%，每盎斯收報1555.5美元，ActivTrades首席分析師迪卡薩預期，現貨金價技術上於1565美元水平獲強大支持。美元廣泛向上，兌歐羅升0.17%，報1.1044美元，美滙指數漲0.16%，報97.96。

投資者預期石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等非油組國家將同意進一步減產，以減低肺炎疫情打擊需求的影響，紐約期油一度從一年低位反彈，最終倒跌並失守50美元關，每桶收報49.61美元，下跌1%；布蘭特期油下滑0.9%，收報53.96美元。

另外，美國商務部公布，去年12月工廠訂單升1.8%，高於市場預期的1.5%，耐用品訂單增長經修訂後維持在上周初步公布的2.4%。