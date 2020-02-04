國際財經

路透報道，美國司法部在調查蘋果是否違反反壟斷法規的行動中，曾經向蘋果應用程式(app)開發者進行問話。

報道引述應用程式Mobicip行政總裁Suren Ramasubbu稱，去年11月接受美國監管機構問話，內容涉及該公司與蘋果之間的情況。

Mobicip開發的app，容許父母監察子女的iPhone手機活動，在全球曾經擁有100萬用戶，由於未符合蘋果部分規定，被蘋果從應用商店下架。

報道引述司法部消息人士稱，已經向一些應用程式開發公司問話。蘋果拒評上述消息。