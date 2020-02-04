國際財經

全球對武漢肺炎疫情的焦慮減退，加上中國推出措施刺激股市，美股周二升勢持續，道指踏入中段飆500點，科技股表現強勁，蘋果和微軟股價升幅都超過3%，帶動納指升近2%。

截至本港時間凌晨約零時35分，道指報28898點，抽升498點或1.76%，盤中曾高見28900點，升幅達到500點；標普500指數報3301點，升52點或1.60%；納指報9450點，升177點或1.91%。

道指30隻成分股全數告升，微軟股價上揚3.30%，暫時表現最強；蘋果都攀升3.19%；思科和英特爾分別上漲2.42%和1.99%。金融股同樣有好表現，摩根大通進賬2.14%，Visa都上升1.945。

人民銀行在公開市場兩日投放流動性累計1.7萬億元人民幣，顯示人行穩定市場預期和提振市場信心的決心。人行指出，超預期流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支持實體經濟。

避險情緒降溫 美債息上揚

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國爆發的新型冠狀病毒疫情可能會對美國供應鏈產生一定影響，但影響可能不會是災難性。他認為，新型冠狀病毒爆發可能刺激商業投資，並帶動美國產量增加。

市場避險情緒降溫，美國10年期國庫券孳息率抽高6.68基點，報1.598厘。

美元滙價呈強，ICE美滙指數現時升0.21%，報98；美元兌日圓彈高0.69%，報109.44日圓。歐羅回吐0.24%，報1.1037美元；不過英鎊反彈0.21%，報1.3025美元。

國際油價反彈，紐約期油現時上漲1%，每桶報50.61美元；倫敦布蘭特期油進賬0.75%，報54.86美元。