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澳洲在1月23日公布的12月就業人口增加2.89萬人，大幅超出預期增加1萬人，使市埸對澳洲的減息預期大幅減低，但是澳洲山火持續影響國內經濟，加上武漢肺炎於全球繼續蔓延，並未有受控制的跡象，亦拖累澳洲進出口貿易。澳元/美元受以上因素拖累，上周共下跌四日，滙價最低跌至近4個月新低0.6680，逼近去年10月2日觸及的逾10年新低0.6670。

不過，本周初澳元/美元似乎已有於0.6680附近初步企穩的跡象，儘管匯價在周二（2月3日）一度刷新4個月新低至0.6676，但澳洲儲備銀行的議息聲明令澳元缺乏進一步下跌的藉口。事實上，澳洲儲備銀行在今早11點30分一如市場預期宣佈維持基準利率於0.75%不變，雖然其表示若有需要將進一步放鬆貨幣政策，但亦表示澳洲經濟、就業和銷售方面都已經出現了好轉訊號，預計短期通脹可達2%。由於澳央行不僅沒有減息，而且會議聲明較市場預期樂觀，這一度推動澳元/美元短線反彈近50點至0.6732，目前匯價稍微回落至0.6710水平波動。

值得留意的是，澳洲儲備銀行行長洛威（Philip Lowe）將於周三（2月5日）09:30發表講話，若其言論仍然偏向鷹派的話，澳元/美元或有機會進一步反彈至0.6800水平。

技術分析方面，澳元/美元於去年年底起展開急劇跌勢，自去年12月30日起，滙價已連續下跌五周，累計跌幅達340點。經過一整月的持續下跌後，澳元/美元於日線圖RSI已出現嚴重超賣，因此滙價在近兩日已開始出現反彈趨勢，以消化超賣力量。後市澳元/美元很大機會展開技術反彈，有望測試0.6800，甚至是0.6840水平。

交易策略方面，早前於1月20日所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元/美元回落至0.6670-0.6680區域買入，上望0.6790，跌穿0.6640止損，或待滙價回升至0.6800-0.6820區域沽出，下望0.6690，升穿0.6850止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供