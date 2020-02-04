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今日 18:36 國際財經

道期漲逾300點 歐股中段升逾1%

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中國新型肺炎疫情持續，市傳北京考慮調低今年經濟增長目標，以及尋求美國彈性看待首階段貿協條款，歐洲股市中段升逾1%，道期漲逾300點。

截至本港時間傍晚6時28分，道指期貨暫報28664點，升303點。英國富時100指數報7420點，漲94點或1.29%；德國DAX指數報13185點，升140點或1.08%；法國CAC 40指數報5905點，升72點或1.25%；意大利富時MIB指數報23793點，升333點或1.43%。

新型冠狀病毒疫情繼續在內地擴大，有報道指出，中國正在評估新型冠狀病毒疫情對政府工作計劃的影響，其中包括是否調整今年經濟增長目標，亦在考慮採取進一步的經濟提振措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等。同時，北京政府期望美國能彈性看待兩國早前達成的首階段貿易協議條款。

另外，歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，歐盟準備與英國達成緊密的貿易關係，但雙方關係要平等，英國需要遵守歐盟在社會、環境、稅收等各方面準則。他又建議，歐盟與英國就經濟、司法、治安、防務等方面的關係展開全面談判。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報50.84美元，漲0.73美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報54.87美元，升0.42美元或0.77%。

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