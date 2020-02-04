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今日 16:37 國際財經

歐股早段上揚 道期升逾270點

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中國新型肺炎疫情持續，北京傳出考慮降今年經濟增長目標，以及尋求美國彈性看待首階段貿協條款，國際市場避險情緒降溫，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7417點，漲91點或1.24%；德國DAX指數報13161點，升116點或0.89%；法國CAC 40指數報5880點，升48點或0.82%；意大利富時MIB指數報23623點，升163點或0.7%。

道指期貨暫報28639點，升278點。

新型冠狀病毒疫情繼續在內地擴大，中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3235宗，令累計宗數增至2.04萬宗，共425人死亡。昨日新增死亡病例64宗，全部來自湖北省。

有報道指出，中國正在評估新型冠狀病毒疫情對政府工作計劃的影響，其中包括是否調整今年經濟增長目標，亦在考慮採取進一步的經濟提振措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等。同時，北京政府期望美國能彈性看待兩國早前達成的首階段貿易協議條款。

路透引述消息人士稱，台灣鴻海集團(Foxconn)預期，如果新型肺炎疫情導致其位於中國內地的工廠停工情況持續，生產定單交付將出現問題，包括蘋果在內的客戶將受到困擾。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)則表示，央行看到全球經濟靠穩、歐羅區通脹在未來12個月保持在相同水平的初步跡象，但警告中國爆發的新型冠狀病毒疫情正帶來不確定性。

國際油價上日創下逾一年低位，技術上進入熊市區後，今日回穩。紐約原油期貨現時每桶報50.63美元，漲0.52美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報54.76美元，升0.31美元或0.57%。

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