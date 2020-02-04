國際財經

韓聯社報道，受新型冠狀病毒疫情影響，南韓禁止曾在湖北逗留的外國人入境，國內航空公司四成赴華航線已停飛，近三成航線縮減班次。據悉，停飛及減班計劃或續有來。

在新型肺炎疫情爆發之前的1月初，共有8家航空公司有合共100條飛往中國大陸的航線，其中共65條赴華航線受疫情影響停飛或減少班次。截至昨日(3日)，共有41條航線暫停營運，相當於41%的赴華航線停飛。同時，大韓航空(15條)、韓亞航空(8條)、釜山航空(1條)等航空公司的24條航線縮減班次。

具體來看，大韓航空停飛仁川至武漢航線在內的7條航線，仁川至北京等15條航線大幅縮減班次。韓亞航空4條航線停飛，8條航線縮減班次。

而廉航停飛和減班次比重較大。6家廉航中，首爾航空、易斯達航空、真航空三家航空公司全面停飛目前正在營運的所有中國大陸航線。其中，易斯達航空先停飛7條中國大陸航線，後於昨日(3日)再決定停飛仁川至香港、仁川至澳門、濟州至澳門航線。

據悉，大韓航空等仍在討論進一步縮減或暫停中國航線的方案，預計大中華地區的停飛和減班規模將再擴大。

受去年南韓抵制日本遊和香港示威遊行等影響，中國和東南亞航線供應集中導致競爭加劇，以及由此帶來的收益下降等原因，航空業整體情況不樂觀，而受疫情影響，原本期待今年有起色的願望，在實現上面對不小難度。業界擔憂，受此次疫情影響，航空業遭受的損失規模或超過2003年沙士(SARS)時期。