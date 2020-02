即巿股評 港股直擊 國際財經

受到內地新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情擴散拖累,華爾街在1月24日即農曆大除夕已跟隨中港股市下滑,道指、標普500指數、納指均失守10天線,到上周一(27日),港股仍在休市,美股三大指數卻裂口低收,翌日雖喘穩,但反覆爭持至上周五,道指、標指、納指再顯著下挫2.09%、1.77%、1.59%報收,道指50天線不保。

道指及標指過去一周分別回落2.53%和2.12%,最「硬淨」的納指則跌了1.76%,可說完全拜武漢肺炎消息所賜。

然而,類似疫情等突發事件,對於股市的負面影響通常不會太持久,尤其是華爾街與中國相距萬里之遙,加上華府迅速推出例如禁止近日曾到訪中國的外籍旅客入境的防疫措施,可以有效減輕美股所受衝擊。

道指、標指和納指的10天線目前較50天線高1.6%、2.4%、4%,即是整體美股尚未見中線「死亡交叉」警號。

美國聯儲局1月29日的議息聲明亦提到近期新型肺炎疫症爆發帶來的不明朗因素,主席鮑威爾在議息後記者會指出,疫情對中國(經濟)活動已造成一些破壞,惟現在要評估對中國及鄰近地區、美國以至全球宏觀經濟的影響,則言之尚早,局方將密切注視事態發展,強調美國經濟85%源於本土(85 percent of our economy is domestic),鮑威爾可能暗示,疫情對美國經濟包括股市的衝擊有限。

更重要的是,議息聲明表示,美國通脹仍未達2%的局方目標,問題是通脹長時間處於低水平,最終導致官方長期通脹的預期也隨之下調,進而拖低實質通脹,後果將使央行利用減息刺激經濟的空間收窄,此情況已在其他經濟體出現,聯儲局堅決不會讓它在美國發生。換句話說,聯儲局是強調通脹必須去到2%目標。推高通脹最直接方法莫過於寬鬆貨幣政策,鮑威爾亦重申,局方每月買債600億美元的措施起碼維持至第二季。

有聯儲局「放水」支撐,美股借疫情的微調,應很快便告一段落。

港股方面,未受A股鼠年開局勁瀉逾7%拖累,周一恒指雖低開123點,惟挫至26145點迅即反彈,早段曾倒升觸及26512點,收報26356點,僅上漲44點;主板錄得成交1366億元,是去年5月6日以來最多。

於武漢肺炎嚴重打擊下,農曆新年長假期後,恒指1月29日復市,上周短短3個交易日急瀉1637點(5.85%),昨天能夠在大成交配合輕微高收,似有喘定跡象。

附【圖】所見,恒指進一步離開以1個標準差計算TrendWatch上升通道底部,技術上相當超賣。同時,10天線與50天線差距縮窄,代表快將出現中線「死亡交叉」,估計恒指即使因大超賣反彈,在TrendWatch上升通道底(約27100點)亦會遇到不小阻力。

信報投資研究部

