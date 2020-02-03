國際財經

美股道指上周五大跌逾600點後，周一反彈。供應管理學會(ISM)美國1月製造業指數升至50.9，較預期佳，也是6個月以來首度擴張，帶動道指最多飆374點，即市高見28630點，但收市升勢顯著收歛，因為投資者對新型肺炎疫情始終抱有戒心；歐股也同樣造好。另一方面，市場風險胃納顯著回升，黃金和日圓等避險資產失去支持，價格齊偏軟。

道指收市只漲143點或0.51%，報28399點；盤中最低見28319點，升幅只有63點。標指收市進賬0.73%，報3248點。納指升1.34%，收報9273點。投資者乘機趁低吸納，認定疫情恐慌退卻後，美股將重拾屢創新高的氣勢。不過，安聯集團(Allianz)首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)警告投資者暫時不要趁低入市，因為新型肺炎疫情異常嚴重，有機會癱瘓中國。

個別股份方面，科技股表現亮麗，微軟收市抽高2.44%，IBM上揚1.77%，Facebook都升超過1%，收市後公布業績的Alphabet更攀高3.61%；不過，亞馬遜先升後跌，收市跌0.23%，盤中市值一度再次升至逾1萬億美元，但收市未能守住這項「榮譽」，為歷來第四度得而復失。道指成分股之中，表現最強的股份為Nike，彈升3.08%，因為UBS分析員將Nike股份投資評級由「中性」升至「買入」；油股受壓，埃克森美孚下滑2.24%，跌幅之大僅次於Verizon的2.34%。電動車製造商特斯拉(Tesla)急飆19.89%，因為其超級電池廠合作夥伴日本松下(Panasonic)披露，截至去年12月底止的季度，合作項目轉為有利可圖。

歐洲市場方面，三大股市均企穩，英股上揚0.55%，法股升0.45%，德股漲0.49%。歐洲最大廉航瑞安航空(Ryanair)業績理想，刺激股價升超過6%。亞股仍廣泛下挫，MSCI亞太指數(不計日本)連跌第8天，昨再挫0.9%，為去年12月初以來最低水平。日股低收1%，至去年11月以來低位。

紐油挫3.2% 一度失50關

美元造好，兌歐羅尾段升0.33%，報1.106美元，兌日圓升0.31%，報108.68日圓。美滙指數漲0.46%，報97.84。美元強勁，促使紐約期金從早段4周高位回落，收市跌0.4%，每盎斯報1582.4美元。

油價受壓，紐約期油最低曾見每桶49.91美元，大挫3.2%，收市跌幅略收窄至2.8%，報50.11美元；布蘭特期油跌3.8%，收報54.45美元。伊朗石油部長贊加內表示，鑑於布蘭特期油跌穿60美元，油組應該出手穩定油價，如果其他油組成員贊成再減產，伊朗將同意油組提前開會。

比特幣今年1月漲逾29%，周一報9306美元，總值飆近400億美元，是2013年來表現最好的1月份。

數據方面，ISM製造業指數從12月的47.8升至1月的50.9，高於市場預期的48.5，而且是6個月來首度突破50水平，讀數高於50反映行業有增長。另外，美國12月建築開支跌0.2%，市場原預期升0.5%。