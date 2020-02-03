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今日 05:14 國際財經

疫情拖累油價創逾一年新低 技術上進入熊市

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中國新型肺炎疫情衝擊經濟的憂慮持續升溫，國際油價周一下滑，創下逾一年低位，技術上進入熊市區。

紐約3月期油盤中一度跌穿50美元，低見49.91美元，收市跌1.45美元或2.8%，每桶報50.11美元，是2019年1月以來最低；與1月6日高位63.27美元相比，紐約油價跌幅達20.8%，技術上進入熊市區。

倫敦布蘭特4月期油收市跌2.17美元或3.8%，每桶報54.45美元，是2018年12月31日以來最低。該款期油與9月16日高位69.02美元相比，跌幅也有21%。

較早時，《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地阿拉伯繼續尋求提前在2月舉行OPEC+會議，並希望各產油國同意減產穩定油價。根據報道，沙地提出兩個方案，一個是延長3月底結束的臨時減產50萬桶安排，直至疫情告終；另一個是暫時再額外減產100萬桶。

WTRG Economics能源經濟師James Williams認為，如果OPEC+要確定穩住油市，減產幅度必須與預期減少300萬桶或以上的需求量相匹配，問題不在於他們何時開會，而是會否作出有關決定。有傳媒引述中國專家估計，疫情可能導致原油需求每日減少300萬桶。不過，市場無法確定有關觀點是否成立。

Oanda高級分析員Edward Moya相信，油價將端視中國疫情消息而受壓，而在中國經濟活動回復正常前，油價難望起色。

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