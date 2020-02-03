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今日 02:56 國際財經

俄沙兩國元首通話 支持OPEC+穩定油市

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俄羅斯克里姆林宮發表聲明，表示總統普京與沙地阿拉伯國王薩勒曼(King Salman)通電話，承諾繼續推動OPEC+合作模式，以穩定全球石油市場。

根據聲明，兩國領袖討論了全球油市的現況。

以沙地為首的石油出口國組織(OPEC)，與俄羅斯為首的多個產油國，合稱為OPEC+，過去兩年透過減產協議實施產量配額制度，穩定全球油市。

有報道稱，油組與OPEC+正商議把原定3月舉行的重要會議，提前於2月14至15日召開，以應對中國新型肺炎疫情引發的油價下滑情況。

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