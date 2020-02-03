國際財經

歐洲股市早段靠穩，因英國正式脫歐後表明願與歐盟達成寬鬆貿易協定，市場暫時擺脫全球多國持續出現新型冠狀病毒確診病例的憂慮。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7293點，升7點或0.1%；德國DAX指數報13011點，升29點或0.22%；法國CAC 40指數報5813點，升7點或0.12%；意大利富時MIB指數報23246點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報28294點，升98點。

英國正式脫歐後，英國首相約翰遜辦公室發公告指，計劃在3年內達成的自由貿易協定，將涵蓋80%的英國商業貿易。英國將與歐盟展開貿易協定談判。根據擬定的流程，雙方須於今年底前完成談判。不過，約翰遜周一將發表演說，會表明如果與歐盟的貿易談判未能達到他的目標，不排除退出談判的可能性。歐盟方面亦一直表示談判時間緊湊，不容易如期完成談判。

內地確診新型肺炎個案持續急增，多個國家亦相繼出現感染案例。中國國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增2829宗，令累計個案增加至1.72萬宗，361人死亡。中國A股在農曆新年假期後復市下挫，上證指數在鼠年首個交易日收插7.7%，創2015年8月以來最大單日跌幅；深成指亦挫8.45%。

美國總統特朗普周日表示，華府已經採取果斷行動，消除新型冠狀病毒的威脅，免除公民受到疫情的威脅。與此同時，美國也向中國提供抗疫援助。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)指出，過去數月全球經濟狀況有好轉，但受肺炎疫情等多項不利因素影響，前景顯得更加不確定。

另外，市場關注周一在美國愛荷華州的民主黨總統初選，這是今年首個總統初選戰場。愛荷華州只是一個小州份，過往歷史顯示，逾半數最終成為民主黨總統候選人的參選人會在該州勝出。

新冠病毒肺炎疫情爆發後，投資者擔心全球最大石油進口國中國的需求下降，油價延續上日挫逾1%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報51.35美元，跌0.21美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報56.05美元，挫0.57美元或1.01%。