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今日 11:51 國際財經

日政府擬對5G等尖端技術設認證制度

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共同社報道，日本政府將設制度，針對從事5G流動通訊系統和無人機等尖端技術開發的企業，對其是否符合確保網絡安全和服務穩定等重點標準作認證。如果獲得認證，可享稅制等優惠。此舉亦意在牽制在尖端技術開發上領先的中國企業。

報道指出，新法案名為《關於促進特定高度情報通訊技術活用系統的開發供給及引進的法律案》，將制定指標，包括網絡安全等方面的安全和信賴度、設備及服務供給的穩定性，以及是否採用國際規格等，並建立由國家審查是否符合的機制。將向本屆例行國會提交寫入制度的新法案，力爭今夏實行。

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