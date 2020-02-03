國際財經

中國新型肺炎疫情對製造業的影響逐漸浮現。南韓媒體引述消息報道，中國延長農曆新年假期後，現代汽車(Hyundai Motor)北京工廠、SK Innovation分別延長停工時間至本月9日。

而三星電子在西安的工廠、SK海力士(SK Hynix)的無錫半導體工廠、SK Global Chemical的武漢工廠均以最少的人員維持運作。

此外，業內人士透露，起亞汽車(Kia)受疫情影響，零件供應短缺，正削減南韓華城和光州工廠的汽車產量。據悉，華城工廠和光州工廠的年產分別為56萬與45萬輛汽車。