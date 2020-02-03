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今日 08:31 國際財經

歐央行經濟師料通脹可達標

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歐洲央行首席經濟師Philip Lane認為，持續上揚的勞工成本最終將推動歐羅區的通脹回升，達致央行訂下的通脹目標。

Lane接受《金融時報》訪問時表示，物價將受到成本上漲的壓力而提高，令到通脹可達標。他不相信，勞動成本上揚情況與物價可長期脫節。

有關說法顯示歐央行可望堅持量化寬鬆措施以刺激通脹的策略不變。有關做法引致歐洲處於負利率環境。Lane替歐央行前行長德拉吉訂下上述策略。不過，剛上任的歐央行行長拉加德已經決定評估有關策略的成效。

 

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