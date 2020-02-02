國際財經

美國股市上周連續第二周回落，主要受到中國新型肺炎疫情消息困擾。分析相信，雖然疫情依然是影響美股的重要因素，但相關負面影響僅屬短暫；另一方面，近100間美國藍籌公司本周公布業績，市場預期業績表現相當正面，有助大市扭轉逆勢。

中國股市周一農曆年假期後重開，市場預期將出現大跌，因為在休市期間，全球股市因疫情消息而大幅下滑。

另一個投資者關注的焦點，是全球經濟受疫情的打擊有多大。有分析估計，今次疫情造成的經濟損失將高於沙士時期。不過，也有市場人士相信，即使疫情消息欠佳，也帶來趁低吸納機遇。

第三個焦點，是近100隻標普500指數成分股，包括谷歌母公司Alphabet、默克藥廠、迪士尼、泰森食品等，本周陸續公布上季業績，大部分安排在周五公布。

七成藍籌業績勝預期

FactSet數據顯示，本輪美國藍籌業績期至今，70%的企業業績優於預期。但也有例外，Facebook業績後上周四及周五股價合共下滑逾9%。

其他焦點方面，美國周五將公布上月非農業職位數據，市場預期增加16.1萬個，工資增長加快至3%。此外，美國周一公布1月製造業指數，市場關注數據會否反映美國製造業好轉。市場預期，指數將較去年12月為佳，去年12月的表現錄得過去10年來最差。

另外，市場關注周一在美國愛荷華州的民主黨總統初選，這是今年首個總統初選戰場。愛荷華州只是一個小州份，過往歷史顯示，逾半數最終成為民主黨總統候選人的參選人會在該州勝出。