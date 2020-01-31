國際財經

源自中國的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，全球愈來愈多地方出現確診個案，市場憂慮經濟受損，拖累美股表現，在傳出達美及美國航空暫停往中國航班後，聯合航空也跟隨，加上華府宣布將疫情列為美國公共衞生緊急事件，暫時禁止有傳播病毒風險的人士進入美國境內，消息令美股跌勢加劇，道指周五曾急瀉689點，盤中低見28169點；歐洲主要股市則跌約1%。市場避險情緒高漲，金價先升後跌，油價則第三日下滑。

道指周五略為低開46點後，走勢拾級向下，收市仍挫603點或2.09%，報28256點，單日跌幅為去年8月23日以來最大。標指下滑1.77%，收報3225點。納指也扭升為跌1.59%，收報9150點。經歷近日波動，道指於1月份錄得5個月以來首度單月下跌，下滑1%；標指輕微回落0.2%；納指則保住連續5個月的升勢，1月累計漲2%。本周累計，道指倒退2.5%，標指回落2.1%，納指下挫1.8%。

歐洲主要股市周五全線報跌，英、法、德三大股市分別跌1.3%、1.11%及1.33%。

美企業績方面，重型機器製造商Caterpillar公布令人失望的今年盈利預測，加上其行政總裁警告全球經濟面對不確定因素，股價收市跌2.97%。科技巨頭蘋果跳水4.43%，英特爾都滑落3.82%；周四收市後公布業績遠勝預期的亞馬遜，股價周五逆市高收7.38%，盤中曾漲近10%，市值再突破1萬億美元。

美國已有近一半上市公司發布季度業績，標指出爐業績的226間公司，佔七成表現好過預期。

美滙指數在美市尾段續跌0.49%，報97.39；避險需求上升，支持日圓漲0.57%，至每美元兌108.34日圓。英國脫歐在即，英鎊急升0.84%，兌1.3203美元；歐羅亦升0.56%，兌1.1095美元。

黃金回軟 油價再跌逾1%

紐約4月期金收市跌0.08%，每盎斯報1587.9美元，1月累計仍進賬近3.8%，為連續兩個月報捷。紐約3月期油收市跌1.1%，每桶報51.56美元；布蘭特4月期油跌1.2%，收報56.62美元。

美國商務部公布，去年12月個人消費開支按月升0.3%，較11月的0.4%有所放緩，但與預期相符；12月個人收入從前月的0.5%增幅放緩至0.2%，稍遜預期的0.3%。聯儲局參考的12月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%，預期為升0.2%；按年則漲1.6%，符合預期。