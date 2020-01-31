國際財經

全球多國持續出現新型冠狀病毒確診病例，市場憂慮全球經濟將進一步受損，拖累美股表現，道指尾段跌幅擴大至超過600點或逾2%；標指與納指都插水逾1.5%或以上。亞馬遜股價升勢略收窄，仍飆超過7%，為科技股稍為帶來支持。

截至本港時間凌晨約4時18分，道指報28271點，挫588點或2.04%，稍早時跌幅曾達到616點，盤中暫低見28243點；標普500指數報3226點，跌56點或1.74%；納指報9157點，跌141點或1.52%。

蘋果插水4%

個別股份方面，網上零售商亞馬遜上季盈利勝預期，股價暫升7.56%，稍早時升幅曾高達9.89%，市值重上1萬億美元關；其他大型科企普遍受壓，Facebook下滑3.96%，蘋果和英特爾的跌幅分別為3.92%和3.81%；IBM去季盈利飆88%，股價抽升4.87%，暫時為表現最強的道指成分股。綜合化工集團陶氏(DOW)急挫4.87%，暫時為跌幅最大的道指成分股；油價受壓，油股則大幅下滑，雪佛龍與埃克森美孚都跳水超過4%。

中國國家衞健委公布，截至昨日，全國累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例9692宗，其中四川省累計確診病例核減1宗，死亡人數增至213名。疑似病例1.52萬宗。

英國及俄羅斯相繼確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。世界衞生組織(WHO)早前開會決定，把新型肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，但反對向中國發出旅遊或貿易限制令。

圓滙造好 油金價格受壓

美元反覆回軟，ICE美滙指數暫時跌0.46%，報97.42。英鎊兌美元攀升0.82%，報1.32美元；歐羅都上揚0.52%，報1.109美元。避險情緒升溫，日圓漲0.53%，每美元報兌108.37日圓。

紐約4月期金收市跌1.3美元或0.08%，每盎斯報1587.90美元。

國際油價先升後回軟，紐約3月期油收市跌1.1%，每桶報51.56美元，盤中曾高見53.36美元，升幅達到2.33%；倫敦布蘭特3月期油收市下滑0.2%，報58.16美元。